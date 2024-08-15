Названа категория людей, кому уже сейчас стоит вакцинироваться от гриппа
Врач Жемчугов: Работающим с людьми стоит привиться от гриппа уже сейчас
Тем, кто много работает с людьми, стоит озаботиться вакцинацией от гриппа уже сейчас. Такой совет дал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, перечислив, в частности, учителей, докторов и кассиров.
"Им стоит ввести вакцину от гриппа, чтобы болезнь меньше передавалась дальше. К тому же если они сами заболеют, то перенесут это легче", — объяснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".
Перед вакцинацией стоит проконсультироваться со своим врачом, поскольку у прививки от гриппа есть ряд противопоказаний, которые нужно брать в расчёт, обратил внимание Жемчугов.
Не стоит забывать и о коронавирусе, рост числа заболеваний которым происходит в данный момент. Ничего необычного в этом нет, объяснял ранее Life.ru, нужно лишь помнить о мерах предосторожности в местах массового скопления людей.