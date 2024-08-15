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14 августа, 22:21

Названа категория людей, кому уже сейчас стоит вакцинироваться от гриппа

Врач Жемчугов: Работающим с людьми стоит привиться от гриппа уже сейчас

Тем, кто много работает с людьми, стоит озаботиться вакцинацией от гриппа уже сейчас. Такой совет дал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, перечислив, в частности, учителей, докторов и кассиров.

"Им стоит ввести вакцину от гриппа, чтобы болезнь меньше передавалась дальше. К тому же если они сами заболеют, то перенесут это легче", — объяснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".

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Перед вакцинацией стоит проконсультироваться со своим врачом, поскольку у прививки от гриппа есть ряд противопоказаний, которые нужно брать в расчёт, обратил внимание Жемчугов.

Не стоит забывать и о коронавирусе, рост числа заболеваний которым происходит в данный момент. Ничего необычного в этом нет, объяснял ранее Life.ru, нужно лишь помнить о мерах предосторожности в местах массового скопления людей.

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Freepik

Артур Лапсаков
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