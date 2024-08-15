Лучше выбрать бассейн: Плавание в водоёмах в последний месяц лета грозит смертельными последствиями

Купаться в различных водоёмах не стоит, если температура воды опустилась ниже 18 градусов, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева. В ином случае может пострадать здоровье.

"Комфортная температура воды для купания составляет +25 градусов. Если показатели ниже +18 градусов, то лучше не покидать берег. Когда неподготовленный человек заходит в холодную воду, сужаются сосуды, повышается давление и сердечный ритм. Это приводит к судорогам, из-за которых человек может утонуть", — рассказала медик интернет-изданию Regions.

А после долгого нахождения в холодной воде вероятней всего наступит гипотермия. В таком случае пловец не сможет даже позвать на помощь, поэтому о водоёмах лучше забыть до следующего лета.