Ракета "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-28" на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ведёт "Роскосмос".

К настоящему моменту грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

Старт ракеты-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-28". Видео © Telegram / "Роскосмос"

Корабль доставит на МКС 2621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.