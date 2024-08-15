Ракета "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-28" на орбиту
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ведёт "Роскосмос".
К настоящему моменту грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.
Старт ракеты-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-28". Видео © Telegram / "Роскосмос"
Корабль доставит на МКС 2621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.
Ранее Life.ru рассказывал, что грузовой корабль "Прогресс МС-26" спустя полгода покинул МКС. Именно его место и займёт "Прогресс МС-28", который должен пристыковаться к модулю "Звезда".
Кадр видео Telegram / "Роскосмос"