В селе Глубокое Харьковской области французский наёмник, сражавшийся на стороне ВС Украины, изнасиловал местную жительницу. Его личность удалось установить, дан ход уголовному делу, рассказал заместитель руководителя российской администрации региона Евгений Лисняк.

"Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооружённых формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены", — цитирует его РИА "Новости".

Собеседник агентства сообщил, что в отношении француза возбудили уголовное дело в рамках части второй статьи 131 УК РФ "Изнасилование", а также части третьей статьи 359 УК РФ "Наёмничество". По совокупности таких обвинений наёмник может получить пожизненный срок в тюрьме.

Согласно сведениям УВД администрации Харьковской области Генри родился в Орлеане выходцами из Бельгии. Правоохранители ищут второго насильника.

Пострадавшая жительница села Глубокое в Харьковской области рассказала, что была изнасилована двумя наёмниками ВСУ из Франции. Потерпевшая говорит, что двое пьяных мужчин, говоривших на французском языке, вломились к ней в дом, избили и изнасиловали. После этого она несколько дней пряталась в погребе, а через неделю её вместе с мамой эвакуировали военнослужащие ВС РФ.