Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 10:23

В Москве поймали извращенца, домогавшегося девочки в бассейне аквапарка

SHOT: В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьнице в аквапарке "Мореон"

Мужчина домогался 15-летней школьницы в столичном аквапарке. Его задержали после того, как она набралась смелости и рассказала о случившемся родителям, пишет SHOT.

По сведениям телеграм-канала, всё произошло днём 11 августа в аквапарке "Мореон". Девочка рассказала, что незнакомый мужчина испугал её своим поведением. Предварительно, он начал трогать девочку под водой. Подозреваемого задержали тем же днём — тот даже не счёл нужным уйти из аквапарка. Выяснилось, что это 23-летний Равшан С.

Мужчина проживал в Ясеневе без прописки и не имел работы, по крайней мере официальной. Сейчас правоохранители ищут владельца квартиры, в которой обитал любитель приставать к школьницам. В его отношении возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Уральского серийного учителя-педофила Полежаева приговорили к 23 годам колонии
Уральского серийного учителя-педофила Полежаева приговорили к 23 годам колонии

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Самарской области задержали мужчину по обвинению в насилии и убийстве двухлетней девочки. Предположительно, подозреваемый увидел, что ребёнок остался без присмотра взрослых во дворе, заманил в заброшенный дом по соседству, где надругался и убил. В прошлом у него было несколько судимостей.

Обложка ©

VK / "Аквапарк и банный комплекс в Москве — Мореон"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров