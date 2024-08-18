В Москве поймали извращенца, домогавшегося девочки в бассейне аквапарка

Мужчина домогался 15-летней школьницы в столичном аквапарке. Его задержали после того, как она набралась смелости и рассказала о случившемся родителям, пишет SHOT.

По сведениям телеграм-канала, всё произошло днём 11 августа в аквапарке "Мореон". Девочка рассказала, что незнакомый мужчина испугал её своим поведением. Предварительно, он начал трогать девочку под водой. Подозреваемого задержали тем же днём — тот даже не счёл нужным уйти из аквапарка. Выяснилось, что это 23-летний Равшан С.

Мужчина проживал в Ясеневе без прописки и не имел работы, по крайней мере официальной. Сейчас правоохранители ищут владельца квартиры, в которой обитал любитель приставать к школьницам. В его отношении возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.