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15 августа, 06:38

Ульяновские десантники нашли ВСУ со Starlink на правом берегу Днепра и сожгли дотла

Коптеры десантников "Днепра" ВС РФ уничтожили антенны Starlink ВСУ под Херсоном

Десантники группировки ВС РФ "Днепр" применили квадрокоптеры с взрывными сбросами для уничтожения спутниковых антенн Starlink и ретрансляторов для украинских БПЛА на подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Работа российского коптера со сбросами по складам ВСУ в заброшенных зданиях. Видео © Минобороны России

"После запуска квадрокоптера с прикреплёнными к нему боеприпасами, оператор десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии. Определив цели для поражения, боец произвёл сбросы ВОГов и ручных гранат. Точные попадания вывели из строя связь противника", — сказано в публикации.

Десантники выполняют боевые задачи в любое время суток. Ночью на беспилотниках используют специальную аппаратуру для теплового видения. Только на Херсонском направлении бойцы ВДВ армии России уничтожили с помощью БПЛА сотни бойцов противника, десятки единиц техники и коммуникационного оборудования.

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На днях в Минобороны рассказали об успешной операции российских подразделений в курском приграничье. Во время штурма позиций противника нашим бойцам удалось не только уничтожить порядка 34 военнослужащих ВСУ, но и взять под контроль одну из станций Starlink.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Юрий Лысенко
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