Умер летавший с Путиным пилот-легенда из "Соколов России" Александр Харчевский
Легендарный военный лётчик Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет
Основатель "Соколов России", генерал-майор в отставке Александр Харчевский. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов
На 85-м году жизни умер заслуженный военный лётчик РФ, экс-начальник авиацентра в Липецке, основатель авиагруппы "Соколы России", отставной генерал-майор Александр Харчевский. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губерантор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Невосполнимая утрата. Ушёл из жизни Александр Харчевский. <...> Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолёт, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провёл больше 50-ти учебных воздушных боёв с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем", — написал глава региона.
Основанные Харчевским "Соколы России" остаются единственной пилотажной командой в России, которая умеет показывать приёмы ближнего воздушного боя на огромных скоростях и сверхмалых высотах, заставляя усомниться в законах физики, добавил Артамонов. При этом сам Харчевский, оставивший военную авиацию лишь девять лет назад — в 2015 году, и на седьмом десятке лет садился за штурвал и демонстрировал высший пилотаж, не боясь перегрузок. К слову, ещё говорят, что именно он в 2000 году управлял Су-27УБ, во втором кресле которого в Грозный прилетел на тот момент ещё только исполняющий обязанности президента России Владимир Путин.
"Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации. <...> Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему лётчику, человеку, патриоту и герою нашей страны", — добавил Артамонов.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в возрасте 81 года умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Во времена СССР он лично контролировал проведение многих крупных мероприятий и исполнение важных проектов Союза, от организации Олимпиады до строительства БАМа.