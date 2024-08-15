Умер летавший с Путиным пилот-легенда из "Соколов России" Александр Харчевский

На 85-м году жизни умер заслуженный военный лётчик РФ, экс-начальник авиацентра в Липецке, основатель авиагруппы "Соколы России", отставной генерал-майор Александр Харчевский. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губерантор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Невосполнимая утрата. Ушёл из жизни Александр Харчевский. <...> Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолёт, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провёл больше 50-ти учебных воздушных боёв с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем", — написал глава региона.

Основанные Харчевским "Соколы России" остаются единственной пилотажной командой в России, которая умеет показывать приёмы ближнего воздушного боя на огромных скоростях и сверхмалых высотах, заставляя усомниться в законах физики, добавил Артамонов. При этом сам Харчевский, оставивший военную авиацию лишь девять лет назад — в 2015 году, и на седьмом десятке лет садился за штурвал и демонстрировал высший пилотаж, не боясь перегрузок. К слову, ещё говорят, что именно он в 2000 году управлял Су-27УБ, во втором кресле которого в Грозный прилетел на тот момент ещё только исполняющий обязанности президента России Владимир Путин.

"Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации. <...> Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему лётчику, человеку, патриоту и герою нашей страны", — добавил Артамонов.