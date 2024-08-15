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"Нефть убивает!": Экоактивисты заблокировали полосу в аэропорту Кёльна

Аэропорт Кёльна приостанавливал работу из-за акции активистов Letzte Generation

15 августа, 07:33
Участница Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Обложка © Х / FlightModeblog

Участница Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Обложка © Х / FlightModeblog

Аэропорт Кёльна был вынужден приостановить работу после того, как активисты радикального экологического движения Letzte Generation проникли на его территорию и заблокировали взлётно-посадочную полосу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани в соцсети Х.

Участники Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Фото © Х / FlightModeblog

Участники Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Фото © Х / FlightModeblog

"В четверг, 15 августа, посторонние лица проникли в зону прибытия самолётов аэропорта Кёльн/Бонн", — указано в тексте.

По данным полиции, члены группы проникли в аэропорт через забор, прорезав ограждение из сетки. Они сели прямо на полосу и начали скандировать лозунги о том, что мир должен отказаться от дизеля и бензина. Предварительно, всего было трое нарушителей, один успел скрыться от службы безопасности. Сейчас аэропорт возобновил работу, часть рейсов отправляется с опозданием.

По данным газеты Bild, акции Letzte Generation также прошли в других аэропортах Германии, в том числе в Берлине, Штутгарте, Нюрнберге. Там радикалы тоже вышли с плакатами "Нефть убивает", но их быстро скрутили правоохранители. Сами участники группировки заявили, что продолжат свои манифестации, пока не достигнут целей.

Экоактивисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Франкфурта
Экоактивисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Франкфурта

Ранее активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ибица. Потом они подняли плакат "Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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