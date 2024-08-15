"Нефть убивает!": Экоактивисты заблокировали полосу в аэропорту Кёльна Аэропорт Кёльна приостанавливал работу из-за акции активистов Letzte Generation 15 августа, 07:33 Участница Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Обложка © Х / FlightModeblog

Аэропорт Кёльна был вынужден приостановить работу после того, как активисты радикального экологического движения Letzte Generation проникли на его территорию и заблокировали взлётно-посадочную полосу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани в соцсети Х.

Участники Letzte Generation в аэропорту Кёльна. Фото © Х / FlightModeblog

"В четверг, 15 августа, посторонние лица проникли в зону прибытия самолётов аэропорта Кёльн/Бонн", — указано в тексте.

По данным полиции, члены группы проникли в аэропорт через забор, прорезав ограждение из сетки. Они сели прямо на полосу и начали скандировать лозунги о том, что мир должен отказаться от дизеля и бензина. Предварительно, всего было трое нарушителей, один успел скрыться от службы безопасности. Сейчас аэропорт возобновил работу, часть рейсов отправляется с опозданием.

По данным газеты Bild, акции Letzte Generation также прошли в других аэропортах Германии, в том числе в Берлине, Штутгарте, Нюрнберге. Там радикалы тоже вышли с плакатами "Нефть убивает", но их быстро скрутили правоохранители. Сами участники группировки заявили, что продолжат свои манифестации, пока не достигнут целей.

Ранее активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ибица. Потом они подняли плакат "Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию".

Авторы Татьяна Миссуми