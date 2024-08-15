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15 августа, 07:30

Клубы чёрного дыма заслонили небо над Люберцами из-за мощного пожара на заводе

В Люберцах горит завод по производству декораций на площади в 1600 квадратов

В городе Люберцы Московской области произошёл мощный пожар в здании производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Кадры возгорания производственного здания в подмосковных Люберцах. Видео © Life.ru

"В подмосковных Люберцах тушат пожар в производственном здании. Площадь возгорания уточняется. Предварительно, пострадавших нет. UPD: площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров", — указано в публикации.

По сведениям Life.ru, горит завод по производству декораций. Густой столб чёрного дыма поднялся над городом.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом пожаре в Подмосковье: в Лобне потушили пожар площадью 200 квадратов в доме с мансардой. Из пламени спасли шестерых человек, в том числе ребёнка. К сожалению, двое человек погибли в пожаре.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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