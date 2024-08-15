Кураторы с Украины вынудили москвича поджечь авто Росгвардии и "забыли" заплатить полмиллиона

Электромонтёр пытался сжечь машину Росгвардии в Москве ради награды в полмиллиона, которые ему обещали кураторы с Украины. Как стало известно SHOT, он попался с поличным.

33-летний электромонтёр Евгений, согласившийся по заказу украинцев поджечь "Гранту" Росгвардии в Москве. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 14 августа около 20:00 33-летний Евгений поджёг охапку салфеток и бросил на их на капот служебной Lada Granta вневедомственной охраны, которая стояла на парковке возле дома по улице Нагорной. Предположительно, он также облил автомобиль бензином. Происходящее не укрылось от внимания находившихся неподалёку сотрудников Федеральной службы войск, они потушили пламя и задержали поджигателя. У машины лишь обгорел капот.

Евгений признался, что выполнял задание украинских кураторов, с которыми общался в Телеграме. За выполнение ему обещали полмиллиона рублей. Денег, естественно, он не получил.