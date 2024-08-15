Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 08:20

Полыхающий завод в Люберцах на 3500 квадратов тушат с вертолёта

Площадь пожара в Люберцах достигла 3500 квадратов, к тушению привлекли вертолёт

Площадь мощного пожара в здании завода по производству декораций возросла до площади 3500 квадратных метров. К тушению здания подключили вертолёт, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на заводском здании в Люберцах. Видео © Life.ru

"Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. К месту вылетел вертолёт Ми-26 АСЦ", — сказано в публикации.

Музыкальная колонка спалила комнату в общежитии в Твери
Музыкальная колонка спалила комнату в общежитии в Твери

Напомним, что о возгорании на помещении предприятия в Люберцах стало известно чуть более часа назад. О пострадавших не сообщалось. Изначально площадь распространения огня составляла 1600 квадратных метров.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров