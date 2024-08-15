Полыхающий завод в Люберцах на 3500 квадратов тушат с вертолёта

Площадь мощного пожара в здании завода по производству декораций возросла до площади 3500 квадратных метров. К тушению здания подключили вертолёт, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. К месту вылетел вертолёт Ми-26 АСЦ", — сказано в публикации .

Напомним, что о возгорании на помещении предприятия в Люберцах стало известно чуть более часа назад. О пострадавших не сообщалось. Изначально площадь распространения огня составляла 1600 квадратных метров.