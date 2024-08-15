Россия предупредила об угрозе вооружённого конфликта в важном регионе
МИД РФ: Создание турецкой военной базы на Кипре повысит риск конфликта в регионе
Москва полагает, что готовность Турции разместить Северном Кипре военную базу чревата ростом риска возникновения конфликтов в регионе, в связи с чем Россия призывает не милитаризировать Восточное Средиземноморье. Такое заявление сделал руководитель четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", — цитирует его РИА "Новости".
Дипломат пояснил, что в своих заявлениях Москва руководствуется желанием принять полное, жизнеспособное и справедливое для всех сторон решение кипрского вопроса в рамках международного права и резолюций Совбеза ООН. Со своей стороны, Россия старается помогать в поиске подходящего выхода из сложившейся на Кипре проблемы.
Напомним, что остров разделён на две независимые части — одна принадлежит Республике Кипр, а другая — Турецкой Республике Северного Кипра, которая признана только Анкарой. Глава ТРСК Эрсин Татар в конце прошлого года обращался к президенту РФ Владимиру Путину с призывом установить с Северным Кипром прямые отношения. По его мнению, если этого не сделать, то у Евросоюза будет возможность объединить Кипр и втянуть его в европейское содружество, что значительно ослабит региональные позиции России и Турции.
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