Россия предупредила об угрозе вооружённого конфликта в важном регионе

Москва полагает, что готовность Турции разместить Северном Кипре военную базу чревата ростом риска возникновения конфликтов в регионе, в связи с чем Россия призывает не милитаризировать Восточное Средиземноморье. Такое заявление сделал руководитель четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", — цитирует его РИА "Новости".

Дипломат пояснил, что в своих заявлениях Москва руководствуется желанием принять полное, жизнеспособное и справедливое для всех сторон решение кипрского вопроса в рамках международного права и резолюций Совбеза ООН. Со своей стороны, Россия старается помогать в поиске подходящего выхода из сложившейся на Кипре проблемы.