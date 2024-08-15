Чай в России может подорожать на 7–10%
Экономист Жукова: Цены на чай в России могут вырасти на 7–10% до конца года
–Россиян предупредили о подорожании чёрного пакетированного чая. До конца года цены могут увеличиться на 7–10%. Об этом заявила "Газете.ru" кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой маркетинга университета "Синергия" Евгения Жукова.
Она объяснила, что из-за особенностей климата в России производится лишь около 20% сырья, поэтому основная доля на рынке чая приходится на импорт. Учитывая ухудшение логистики, геополитической ситуации и неблагоприятные погодные условия, стоимость чая может возрасти.
"Например, цена на чай из Индии может увеличиться более чем на 20% ввиду жаркого и засушливого сезона, что негативно сказалось на урожае чая", — пояснила экономист.
Эксперт предполагает, что увеличение цен по большей части коснётся пакетированного чёрного чая, поскольку он больше другого пользуется спросом у масс. По мнению Жуковой, цена на элитные сорта зелёного чая, а также пуэра и улуна будет расти более низкими темпами — не более 5% до конца года.
Стоит отметить, что чай является одним из самых популярных напитков в России. Многие из нас любят пить его с добавками: лимоном, имбирём, мятой и даже молоком. Но вот только сочетание чая с молоком — не самое лучшее решение. В чайном напитке содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. А молоко эти вещества нейтрализует, сводя к минимуму их воздействие на организм.