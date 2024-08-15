Американская семья с тремя детьми сбежала в Россию от мракобесия и безбожия Многодетная семья из США переехала в Россию и получила временное убежище 15 августа, 08:51 Многодетная семья Хэер. Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Россию переехала многодетная семья из США, чтобы воспитывать детей в системе традиционных ценностей и дать им качественное образование. Им уже выдали свидетельство о временном убежище. Об этом рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Многодетная семья из США переехала в Россию. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Ещё одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ многодетным супругам Хэер", — говорится в тексте.

Лео и Шантель Хэер проживали в Нью-Йорке вместе со своими тремя детьми. Когда американские власти начали отказываться от христианских ценностей и пропагандировать вседозволенность, тогда глава семейства принял решение бежать в Россию. Он также добавил, что в США давно упало качество образования, поэтому продолжать жить его семья не намерена.

Мужчина поблагодарил российские власти за защиту традиционных ценностей, высокий уровень образования, доступность медицины и поддержку многодетных семей.

Ранее Россия предоставила временное убежище двум гражданкам Британии, которые работают в балетной сфере. Кристина Анна Камерон-Давыдова руководит балетным театром в течение 30 лет. Её мать Эйлин Мораг Пидуэлл занимается оформлением декораций и пошивом костюмов. Теперь женщины смогут трудиться без оформления патента и разрешения, а также получат право на медицинские услуги в стране.

Авторы Татьяна Миссуми