Ветврач назвала 4 опасные болезни собак из-за охоты на испанских слизней

В Московской области продолжается нашествие больших испанских слизней. Бытует мнение, что они могут нанести серьёзный урон только огороду, однако эти незваные гости также опасны и для домашних питомцев. Деталями поделилась ветеринар Ирика Сабитова с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Слизни являются переносчиками гельминтов, а их слизь обладает раздражающими свойствами. Если животное случайно съест такого моллюска, то оно может заразиться рядом серьёзных болезней, предупреждает Сабитова.

"Во избежание таких заболеваний, как эзофагит, гастрит, паразитарная инвазия или бактериальные инфекции у ваших питомцев, старайтесь обращать внимание, с чем или с кем они на улицах играют или на кого охотятся. Особенно после дождливой погоды", — отметила ветеринар.