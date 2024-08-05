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5 августа, 04:33

Без магазинной "химии": Дачникам назвали народные средства в борьбе со слизнями

В борьбе с маленькими улитками и слизнями на даче помогут кофе, соль и чеснок

Одними из самых распространённых вредителей на дачах являются маленькие улитки или слизни. Они могут нанести значительный урон урожаю: обглодать листья, повредить стебли растений, съесть ягоды. Кроме того, садовые улитки являются переносчиками гельминтов и способны заразить паразитами не только домашних животных, но и человека. Избавиться от них не так-то просто, но всё-таки возможно. Что делать, если на ваш огород обрушилась эта напасть, объяснило в материале интернет-издание Regions.ru.

Для борьбы со слизнями не обязательно использовать дорогостоящую магазинную "химию". Отлично подойдут и проверенные народные средства. В частности, избавиться от нежелательных гостей можно при помощи крапивы. Её необходимо срезать под корень, оборвать крупные листья, разрезать стебли на части и разложить по грядкам. Для усиления эффекта можно рядом посыпать золой.

Помочь в борьбе с вредителями может и кофе. Посыпьте им вокруг растений, которыми любят лакомиться улитки. Кофе подействует на них как нервно-паралитическое средство и надолго отобьёт желание возвращаться на дачный участок.

Резкий запах чеснока также отпугнёт вредителей. Разложите по огороду зубчики. Кроме того, можно приготовить настой из чеснока и воды и опрыскивать им землю и растения.

Россиян предупредили об опасности испанских слизней, которые пожирают всё вокруг
Россиян предупредили об опасности испанских слизней, которые пожирают всё вокруг

Самым распространённым советом в борьбе со слизнями является соль. Она представляет серьёзную опасность для моллюсков, но также может навредить и урожаю. Поэтому не надо сыпать её рядом с растениями. Лучше всего подойдут дорожки, компостные кучи и места, где были замечены вредители.

Из-за повышенного уровня влажности и жары сады и парки Москвы и Санкт-Петербурга заполонили гигантские испанские рыжие слизни. Это довольно крупные всеядные животные, которые в длину могут достигать 12 сантиметров. В себе слизни могут переносить разные бактерии, в том числе возбудителей менингита, поэтому лучше не трогать их руками и не использовать в кулинарных целях.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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