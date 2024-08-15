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Приспешник Зеленского сдал тайных соучастников атаки на Курск, кричащих о невиновности

Подоляк признал, что Украина обсуждала атаку на Курскую область с Западом

15 августа, 09:32
ВСУ в зоне боевых действий. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ в зоне боевых действий. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевские власти планировали атаку на Курскую область вместе с западными партнёрами, хотя все обсуждения велись не публично. Об этом он рассказал в интервью британской газете Independent, опровергая высказывания зарубежных политиков о том, что Запад не знал о готовящемся вторжении.

"Есть определённые вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнёрами были, просто не на публичном уровне", — пояснил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Киев крайне разочарован запретом Британии наносить удары вглубь России английскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Подоляк выразил надежду, что этот вопрос всё же будет пересмотрен.

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Ранее Bloomberg написал, что Киев "получил благословение" от руководства США и Евросоюза на вторжение в Россию 6 августа. По данным агентства, украинская сторона рассматривала сразу несколько сценариев внезапного нападения. При этом в США делают вид, что не знали о готовящемся нападении. Так, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил о полной непричастности Вашингтона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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