Приспешник Зеленского сдал тайных соучастников атаки на Курск, кричащих о невиновности Подоляк признал, что Украина обсуждала атаку на Курскую область с Западом 15 августа, 09:32 ВСУ в зоне боевых действий. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевские власти планировали атаку на Курскую область вместе с западными партнёрами, хотя все обсуждения велись не публично. Об этом он рассказал в интервью британской газете Independent, опровергая высказывания зарубежных политиков о том, что Запад не знал о готовящемся вторжении.

"Есть определённые вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнёрами были, просто не на публичном уровне", — пояснил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Киев крайне разочарован запретом Британии наносить удары вглубь России английскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Подоляк выразил надежду, что этот вопрос всё же будет пересмотрен.

Ранее Bloomberg написал, что Киев "получил благословение" от руководства США и Евросоюза на вторжение в Россию 6 августа. По данным агентства, украинская сторона рассматривала сразу несколько сценариев внезапного нападения. При этом в США делают вид, что не знали о готовящемся нападении. Так, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил о полной непричастности Вашингтона.

Авторы Татьяна Миссуми