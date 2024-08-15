Атаку на приграничные району Курской области совершили члены НАТО, а украинцы просто выполняют приказы Запада. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong .

"Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину — Россия ответила на военные преступления, совершённые после госпереворота (на Украине — прим. Life.ru)... в 2014 году", — сказал он.