В НАТО нашли истинных командиров наступления эшелона ВСУ к Курску
Экс-разведчик США Риттер обвинил НАТО в атаке на Курскую область
ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Атаку на приграничные району Курской области совершили члены НАТО, а украинцы просто выполняют приказы Запада. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину — Россия ответила на военные преступления, совершённые после госпереворота (на Украине — прим. Life.ru)... в 2014 году", — сказал он.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. На стороне ВСУ участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику натовского образца.