Группа "Юг" ВС РФ уничтожила склад боеприпасов и до 650 бойцов ВСУ в ДНР

ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 650 бойцов и склад в боях с войсковой группировкой "Юг" армии России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады терробороны в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации министерства.

ВСУ потеряли до 650 человек личного состава, а также два боевых бронированных автомобиля, пять обычных авто, 152-миллиметровое орудие Д-20, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", два 105-миллиметровых американских орудия М119. Кроме того, был ликвидирован украинский склад с боеприпасами.