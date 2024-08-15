В Германии просчитали сценарий капитуляции Украины после бегства ВСУ под Курском
Bild: Атака ВСУ на Курскую область может привести к капитуляции Киева
Солдаты ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Попытка украинских военнослужащих прорваться в Курскую область может стать отправной точкой для полной капитуляции Киева. Исход атаки просчитал немецкой газете Bild профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
"Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению Российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведёт к капитуляции Украины", — объяснил он.
По его мнению, сейчас грядут "колоссальные изменения" в украинском конфликте. Масала не уверен, что ВСУ смогут использовать атаку на Курскую область в свою пользу. Он считает, что идеальным вариантом для Киева стало бы затягивание операции под Курском, чтобы оттянуть силы России на других направлениях в зоне СВО.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). На стороне ВСУ участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. К настоящему моменту потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных.