В Германии просчитали сценарий капитуляции Украины после бегства ВСУ под Курском Bild: Атака ВСУ на Курскую область может привести к капитуляции Киева 15 августа, 10:25 Солдаты ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Попытка украинских военнослужащих прорваться в Курскую область может стать отправной точкой для полной капитуляции Киева. Исход атаки просчитал немецкой газете Bild профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

"Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению Российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведёт к капитуляции Украины", — объяснил он.

По его мнению, сейчас грядут "колоссальные изменения" в украинском конфликте. Масала не уверен, что ВСУ смогут использовать атаку на Курскую область в свою пользу. Он считает, что идеальным вариантом для Киева стало бы затягивание операции под Курском, чтобы оттянуть силы России на других направлениях в зоне СВО.

Авторы Татьяна Миссуми