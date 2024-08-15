Российские войска разнесли склады с ракетами и безэкипажными катерами ВСУ
МО: ВС РФ поразили склад вооружения и место хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные за минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения и место хранения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 15 августа.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152-х районах", — указано в сводке оборонного ведомства о ходе СВО.
А ранее Life.ru писал, что ВС России взорвали топливную базу военной техники ВСУ. Кроме того, военные ударили по скоплениям живой силы и украинских боевых машин в 149 районах проведения СВО.
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