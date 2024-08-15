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Названа причина смерти летавшего с Путиным аса из "Соколов России"

В "Клубе военачальников" рассказали, что пилот Харчевский умер после болезни

15 августа, 11:32
Александр Харчевский и Владимир Путин в 2000 году. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

Александр Харчевский и Владимир Путин в 2000 году. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

Руководитель "Клуба военачальников" Николай Дерябин рассказал РИА "Новости" о том, что российский лётчик, генерал-майор в отставке, летавший с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Харчевский умер после продолжительной болезни. Известие о его смерти сегодня опубликовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Александр Харчевский скончался после тяжёлой продолжительной болезни на 75-м году жизни в ночь на четверг. Он был лётчиком-асом, непревзойдённым мастером в небе, как принято говорить, от Бога. Полёт был его стихией, естественной средой обитания", — поделился Дерябин.

Харчевский был среди пилотов, которых отправили в 90-ых годах представлять страну в США, где лётчики обменивались опытом. Дерябин рассказал, что наши соотечественники показывали мастерство на Су-27, а американцы — на F-15. Харчевский легко одержал победу в условном воздушном поединке, однако журналистам генерал США внезапно заявил, что бой прошёл на равных. Тогда-то наш лётчик понял, что такое настоящий американский цинизм, подчеркнул Дерябин.

Легендарный лётчик из фильма "Чёрная акула" умер от тяжёлой болезни
Легендарный лётчик из фильма "Чёрная акула" умер от тяжёлой болезни

Напомним, на 85-м году жизни умер заслуженный военный лётчик РФ, экс-начальник авиацентра в Липецке, основатель авиагруппы "Соколы России", отставной генерал-майор Александр Харчевский. На международных соревнованиях он провёл больше 50-ти учебных воздушных боёв с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем. После увольнения из ВС РФ Харчевский руководил отделом лётной работы ПАО "Яковлев".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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