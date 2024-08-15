Названа причина смерти летавшего с Путиным аса из "Соколов России" В "Клубе военачальников" рассказали, что пилот Харчевский умер после болезни 15 августа, 11:32 Александр Харчевский и Владимир Путин в 2000 году. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

Руководитель "Клуба военачальников" Николай Дерябин рассказал РИА "Новости" о том, что российский лётчик, генерал-майор в отставке, летавший с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Харчевский умер после продолжительной болезни. Известие о его смерти сегодня опубликовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Александр Харчевский скончался после тяжёлой продолжительной болезни на 75-м году жизни в ночь на четверг. Он был лётчиком-асом, непревзойдённым мастером в небе, как принято говорить, от Бога. Полёт был его стихией, естественной средой обитания", — поделился Дерябин.

Харчевский был среди пилотов, которых отправили в 90-ых годах представлять страну в США, где лётчики обменивались опытом. Дерябин рассказал, что наши соотечественники показывали мастерство на Су-27, а американцы — на F-15. Харчевский легко одержал победу в условном воздушном поединке, однако журналистам генерал США внезапно заявил, что бой прошёл на равных. Тогда-то наш лётчик понял, что такое настоящий американский цинизм, подчеркнул Дерябин.

Напомним, на 85-м году жизни умер заслуженный военный лётчик РФ, экс-начальник авиацентра в Липецке, основатель авиагруппы "Соколы России", отставной генерал-майор Александр Харчевский. На международных соревнованиях он провёл больше 50-ти учебных воздушных боёв с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем. После увольнения из ВС РФ Харчевский руководил отделом лётной работы ПАО "Яковлев".

Авторы Татьяна Миссуми