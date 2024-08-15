Путин пожелал врио губернатора Тульской области Миляеву удачи на выборах

"Времени не так много до выборов, но во всяком случае оно есть, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов", — сказал глава государства.