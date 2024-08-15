Путин пожелал врио губернатора Тульской области Миляеву удачи на выборах
Президент России Владимир Путин и врио главы Тульской области Дмитрий Миляев. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности главы Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на выборах губернатора региона, которые будут проводиться в сентябре. Российский лидер отметил важность решения ряда насущный проблем области. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
"Времени не так много до выборов, но во всяком случае оно есть, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов", — сказал глава государства.
Ранее Путин по телефону поговорил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым по его инициативе. Темой разговора стали вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка. Оба политика подтвердили намерение продолжать работу по укреплению партнёрства двух стран.