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15 августа, 11:34

Путин пожелал врио губернатора Тульской области Миляеву удачи на выборах

Президент России Владимир Путин и врио главы Тульской области Дмитрий Миляев. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и врио главы Тульской области Дмитрий Миляев. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности главы Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на выборах губернатора региона, которые будут проводиться в сентябре. Российский лидер отметил важность решения ряда насущный проблем области. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

"Времени не так много до выборов, но во всяком случае оно есть, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов",сказал глава государства.

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Ранее Путин по телефону поговорил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым по его инициативе. Темой разговора стали вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка. Оба политика подтвердили намерение продолжать работу по укреплению партнёрства двух стран.

Юрий Лысенко
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