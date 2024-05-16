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Регион
16 мая, 12:39

"Навсегда в моём сердце": Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с Тульской областью

Дюмин прослезился на церемонии представления врио главы Тульской области Миляева

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Алексей Дюмин

Назначенный на должность помощника президента России Владимира Путина экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин прослезился на церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миляева.

Дюмин прослезился во время прощания с регионом. Видео © SHOT

"Тульская область, Тула навсегда останутся в моём сердце", — сказал Дюмин и отвернулся, чтобы смахнуть слёзы. Экс-губернатор ушёл со сцены под овации зала.

Сегодня ему присвоили звание "Почётный гражданин Тульской области".

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Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности губернатора Тульской области и назначил его своим помощником. А врио главы региона стал первый замглавы Дмитрий Миляев. Позже стало известно, что Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы ОПК. Как рассказал сам глава государства, он будет содействовать Правительству РФ в обеспечении ВС вооружениями.

Александра Мышляева
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