"Навсегда в моём сердце": Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с Тульской областью
Дюмин прослезился на церемонии представления врио главы Тульской области Миляева
Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Алексей Дюмин
Назначенный на должность помощника президента России Владимира Путина экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин прослезился на церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миляева.
Дюмин прослезился во время прощания с регионом. Видео © SHOT
"Тульская область, Тула навсегда останутся в моём сердце", — сказал Дюмин и отвернулся, чтобы смахнуть слёзы. Экс-губернатор ушёл со сцены под овации зала.
Сегодня ему присвоили звание "Почётный гражданин Тульской области".
Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности губернатора Тульской области и назначил его своим помощником. А врио главы региона стал первый замглавы Дмитрий Миляев. Позже стало известно, что Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы ОПК. Как рассказал сам глава государства, он будет содействовать Правительству РФ в обеспечении ВС вооружениями.