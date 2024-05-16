"Навсегда в моём сердце": Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с Тульской областью

Назначенный на должность помощника президента России Владимира Путина экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин прослезился на церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миляева.

Дюмин прослезился во время прощания с регионом. Видео © SHOT

"Тульская область, Тула навсегда останутся в моём сердце", — сказал Дюмин и отвернулся, чтобы смахнуть слёзы. Экс-губернатор ушёл со сцены под овации зала.