В Кремле раскрыли, какие вопросы будет курировать Дюмин в АП

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назначенный сегодня помощником президента РФ, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.