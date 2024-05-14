В Кремле раскрыли, какие вопросы будет курировать Дюмин в АП
Песков: Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы ОПК
Алексей Дюмин. Обложка © сайт Представительства Правительства Тульской области
Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назначенный сегодня помощником президента РФ, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности главы Тульской области и назначил его своим помощником. Врио губернатора стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев.