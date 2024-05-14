Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:22

В Кремле раскрыли, какие вопросы будет курировать Дюмин в АП

Песков: Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы ОПК

Алексей Дюмин. Обложка © сайт Представительства Правительства Тульской области

Алексей Дюмин. Обложка © сайт Представительства Правительства Тульской области

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назначенный сегодня помощником президента РФ, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Орешкину в Администрации Президента доверили сразу две важные сферы
Орешкину в Администрации Президента доверили сразу две важные сферы

Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности главы Тульской области и назначил его своим помощником. Врио губернатора стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • алексейдюмин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров