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15 августа, 13:12

В России впервые демонтировали высотный кран с помощью лазера "Росатома"

Демонтаж крана с использованием мобильной лазерной установки "Росатома" у Курганской ТЭЦ. Обложка © "Росатом"

Демонтаж крана с использованием мобильной лазерной установки "Росатома" у Курганской ТЭЦ. Обложка © "Росатом"

В Курганской области впервые в России применили мобильный лазерный комплекс для демонтажа высотных кранов-перегружателей. Его использовали в рамках договора о партнёрстве "Росатома" с группой строительных компаний "Реформа", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Путём лазерной фрагментации были демонтированы несущие опоры двух больших промышленных кранов высотой до 40 метров и грузоподъёмностью до 43 тонн. Задача была с повышенной сложностью — демонтируемые конструкции находились в опасной близости от инфраструктуры склада, однако это не помешало провести процедуру с идеальной точностью.

"Важно, что в этот раз использование метода дистанционной разделительной лазерной резки позволило с ювелирной точностью провести демонтаж с соблюдением всех требований промышленной безопасности — контейнер с МЛК и персонал находились на расстоянии до 100 метров от объекта", отметил глава АО "Наука и инновации" Кирилл Ильин.

Лазер "Росатома" был введён в эксплуатацию ещё в 2020 году и может использоваться для самых разных задач: дистанционной разделительной лазерной резки, подводной газолазерной резки, а также для ликвидации техногенных аварий, таких как разлив нефтепродуктов. Также установка позволяет фрагментировать оборудование при работе на опасных объектах и разрезать лёд. С её помощью в 2023 году проводилась утилизация затонувших на Сахалине кораблей методом разрезания корпуса. Возможности лазера впечатляют: он может разрезать 30 сантиметров металла с дистанции 200 метров.

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К слову о российских лазерных технологиях: на днях Life.ru сообщал, что отечественная установка УФЛ-2М, собранная в Сарове и прозванная "Царь-лазером", будет готова к использованию на полную мощность приблизительно через пять лет. Это будет первый в мире лазер, размеры и возможности которого позволят уничтожать астероиды в космосе.

Юрий Лысенко
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