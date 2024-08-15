В России впервые демонтировали высотный кран с помощью лазера "Росатома"

В Курганской области впервые в России применили мобильный лазерный комплекс для демонтажа высотных кранов-перегружателей. Его использовали в рамках договора о партнёрстве "Росатома" с группой строительных компаний "Реформа", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Путём лазерной фрагментации были демонтированы несущие опоры двух больших промышленных кранов высотой до 40 метров и грузоподъёмностью до 43 тонн. Задача была с повышенной сложностью — демонтируемые конструкции находились в опасной близости от инфраструктуры склада, однако это не помешало провести процедуру с идеальной точностью.

"Важно, что в этот раз использование метода дистанционной разделительной лазерной резки позволило с ювелирной точностью провести демонтаж с соблюдением всех требований промышленной безопасности — контейнер с МЛК и персонал находились на расстоянии до 100 метров от объекта", — отметил глава АО "Наука и инновации" Кирилл Ильин.

Лазер "Росатома" был введён в эксплуатацию ещё в 2020 году и может использоваться для самых разных задач: дистанционной разделительной лазерной резки, подводной газолазерной резки, а также для ликвидации техногенных аварий, таких как разлив нефтепродуктов. Также установка позволяет фрагментировать оборудование при работе на опасных объектах и разрезать лёд. С её помощью в 2023 году проводилась утилизация затонувших на Сахалине кораблей методом разрезания корпуса. Возможности лазера впечатляют: он может разрезать 30 сантиметров металла с дистанции 200 метров.