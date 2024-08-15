Фанат Hamster Kombat устал "тапать" и решил "подорвать" пятиэтажку в Петербурге
Представившийся "Хомячком" мужчина сообщил в полицию о СВУ во дворе Петербурга
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина поставил на уши все экстренные службы, сообщив о минировании детской горки в жилом дворе. Он представился "Хомячком", сообщил, что устал играть в популярную игру Hamster Kombat и создал СВУ, передаёт SHOT.
По словам злоумышленника, детонация снаряда подняла бы пятиэтажку на Ломоносова в воздух. Он поставил условие, что две гексогеновые бомбы "по килограмму каждая" под детской горкой нужно найти за час и дал ориентир: заминированный объект находится рядом с каруселью.
Сотрудники экстренно выехали на место. Однако никакой взрывчатки во дворе не обнаружили. Сейчас выясняют, откуда поступали звонки. Личность "Хомячка" устанавливают.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области, задержаны два гражданина России с самодельными зажигательными и взрывными устройствами. Следственным комитетом России заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".
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