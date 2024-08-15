Фанат Hamster Kombat устал "тапать" и решил "подорвать" пятиэтажку в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина поставил на уши все экстренные службы, сообщив о минировании детской горки в жилом дворе. Он представился "Хомячком", сообщил, что устал играть в популярную игру Hamster Kombat и создал СВУ, передаёт SHOT.

По словам злоумышленника, детонация снаряда подняла бы пятиэтажку на Ломоносова в воздух. Он поставил условие, что две гексогеновые бомбы "по килограмму каждая" под детской горкой нужно найти за час и дал ориентир: заминированный объект находится рядом с каруселью.

Сотрудники экстренно выехали на место. Однако никакой взрывчатки во дворе не обнаружили. Сейчас выясняют, откуда поступали звонки. Личность "Хомячка" устанавливают.