Врач объяснила, сколько раз нужно ходить в туалет по-большому, чтобы это считалось нормой
Врач Мильнер: Частота стула взрослого человека не должна превышать 3 раз в сутки
Взрослый человек должен ходить по-большому не реже трёх раз в неделю и не чаще двух-трёх раз в сутки. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер в беседе с "Газетой.ru".
Она отметила, что если дефекация происходит реже трёх раз в неделю или остаётся ощущение неполного опорожнения кишечника, то это может говорить о запоре. Большее число походов в туалет может свидетельствовать о наличии патологий.
При диагностике врачи ориентируются не только на частоту стула, но и на другие важные факторы. В их числе плотность, цвет и запах кала. Нарушение хоть одного из этих показателей может говорить о синдроме раздражённого кишечника и различных инфекциях.
"Изменение частоты стула в сочетании с изменением вышеописанных характеристик требует обращения к врачу для диагностики функциональных, инфекционных или органических заболеваний", — заключила доктор.
Ранее россиян призвали не лечить отравления и диарею при помощи антибиотиков. Лучше придерживаться особой диеты — БРАТ (аббревиатура по первым буквам названий продуктов, которые рекомендуется есть: бананы, рис, апельсиновый сок и тосты). Эти продукты вообще не нагружают кишечник, и если придерживаться этой диеты 1–3 дня, то самочувствие обязательно улучшится.