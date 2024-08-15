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15 августа, 19:52

Врач объяснила, сколько раз нужно ходить в туалет по-большому, чтобы это считалось нормой

Врач Мильнер: Частота стула взрослого человека не должна превышать 3 раз в сутки

Взрослый человек должен ходить по-большому не реже трёх раз в неделю и не чаще двух-трёх раз в сутки. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что если дефекация происходит реже трёх раз в неделю или остаётся ощущение неполного опорожнения кишечника, то это может говорить о запоре. Большее число походов в туалет может свидетельствовать о наличии патологий.

При диагностике врачи ориентируются не только на частоту стула, но и на другие важные факторы. В их числе плотность, цвет и запах кала. Нарушение хоть одного из этих показателей может говорить о синдроме раздражённого кишечника и различных инфекциях.

"Изменение частоты стула в сочетании с изменением вышеописанных характеристик требует обращения к врачу для диагностики функциональных, инфекционных или органических заболеваний", — заключила доктор.

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Ранее россиян призвали не лечить отравления и диарею при помощи антибиотиков. Лучше придерживаться особой диеты — БРАТ (аббревиатура по первым буквам названий продуктов, которые рекомендуется есть: бананы, рис, апельсиновый сок и тосты). Эти продукты вообще не нагружают кишечник, и если придерживаться этой диеты 1–3 дня, то самочувствие обязательно улучшится.

Обложка ©

freepik / jcomp

Алёна Зиновьева
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