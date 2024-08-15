Новосибирские хирурги "выпрямили" спину школьнице со страшным сколиозом В Новосибирске врачи исправили сколиоз девочке с помощью конструкции из металла 15 августа, 14:43 Полина с мамой до операции. Фото © НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

В Новосибирске врачи исправили искривлённый позвоночник 16-летней школьнице, девочка не просто жила с физическим дефектом, но и испытывала дикие боли в спине. О проведённой уникальной операции рассказали в НИИТО имени Я.Л. Цивьяна.

Спина Полины до и после операции. Фото © НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

Полина Колупанова с рождения имела тяжёлый порок сердца, из-за которого организм недополучал кислород. Девочку прооперировали ещё в младенчестве, но с возрастом выявилась сопутствующая проблема — одно плечо постоянно было ниже другого. Сколиоз развивался и перешёл в четвёртую стадию.

Полина и врачи, исправившие ей позвоночник. Фото © НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

"Когда деформация была ещё третьей степени, я ощущала внезапные вспышки боли. Когда сколиоз перешёл на четвёртую степень, боль стала постоянной и с каждым днём всё усиливалась, даже слёзы непроизвольно лились", — поделилась Полина.

В 2020 году новосибирские врачи провели школьнице четырёхчасовую операцию. Позвоночник был зафиксирован в правильном положении при помощи металлического каркаса. Девочка сразу почувствовала себя лучше и призналась, что теперь преодолеет любые жизненные трудности. Она поблагодарила своих хирургов Дениса Николаевича Долотина, Александра Юрьевича Сергунина, профессора Михаила Витальевича Михайловского, анестезиолога Анастасию Александровну Иванову и всех медсестёр.

Ранее сообщалось, что в Уфе команде врачей-аллергологов удалось стабилизировать состояние 15-летней девочки с редчайшим синдромом Лайелла. Это тяжёлое заболевание аллергической природы с поражением всего кожного покрова и слизистых. Его ещё называют злокачественной пузырчаткой или острым эпидермальным некролизом.

Авторы Татьяна Миссуми