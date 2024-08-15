"Красивая и богатая страна": Сербский мотогонщик объехал всю Россию в честь своего 60-летия

Сербский мотогонщик Драгослав Перишич Куле отправился пересечь Россию с запада на восток в честь своего 60-летнего юбилея. Мужчина начал свой путь в родном городе Аранджеловац, двинулся через Беларусь к российской границе.

"Это была идея, рождённая в сердце. План появился ещё пять лет назад, но шли годы, у меня были четыре разные гонки, в июле должна была быть ещё одна, в Чехии, и я сказал себе — нет. Гонок в моей жизни было уже достаточно, не буду больше откладывать", — рассказал гражданин Сербии в беседе с RG.ru.

Куле дополнил, что маршрут путешествия прокладывали через места, связанные с совместной историей России и Сербии, а также Югославии и Советского Союза. Серб хотел показать всему миру, что в России отсутствуют какие-либо ужасы.

Путешественник успел погулять по Екатеринбургу, Пскову, Ржеву и Москве. Затем он отправился покорять озеро Байкал вместе с журналистом-мотоциклистом Евгением Шоевым. Также Куле посетил город Кяхту в Бурятии. Есть ещё одна причина, почему мотоциклист приехал в Россию — вместе с вице-президентом фестиваля "Золотой Витязь" Йованом Марковичем они хотят снять фильм о своей дороге, об общей памяти русских и сербов, о людях и городах.

"Россия — красивая и богатая страна, но прежде всего, она безопасна и чрезвычайно дружелюбна по отношению к сербскому народу, а также по отношению к каждому иностранцу. Подавляющее большинство россиян дисциплинированные и трудолюбивые, очень культурные и ведут себя вежливо. Что я особенно отметил, никто не оставляет после себя мусор, толерантны в пробках. Они большие традиционалисты и любят свою страну превыше всего. Я влюбился в Россию и её людей", — пояснил путешественник.