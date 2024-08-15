Умерла лётчица из отряда "ночных ведьм", наводивших ужас на фашистов в годы ВОВ Умерла лётчица Галина Брок-Бельцова, штурман отряда "ночных ведьм" в годы ВОВ 15 августа, 15:07 Галина Брок-Бельцова. Обложка © Союз женщин лётных специальностей

Штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков, легендарная лётчица, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет. Она входила в число легендарных "ночных ведьм", наводивших ужас на фашистов в годы ВОВ, говорится на сайте Союза женщин лётных специальностей.

"Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата", — сказано в тексте.

Галина Павловна окончила Московское авиационное училище связи в 1943 году и была направлена в 3-й запасной авиаполк, где переучилась на штурмана. Годы войны она провела за штурвалом самолёта Пе-2 125-го гвардейского бомбардировочного Борисовского орденов Суворова и Кутузова авиационного полка имени М.М. Расковой. Тогда же она познакомилась с будущим мужем, но летали они в разных отрядах.

На счету у лётчицы 36 боевых вылетов. Она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями. Уже на пенсии Галина Павловна выступала с лекциями о подвигах советских лётчиц. В браке у неё родилось трое детей, а также семеро внуков и тринадцать правнуков.

"Ночные ведьмы" — это знаменитый женский авиационный полк, сформированный в 1941 году. В нём служили девушки-студентки. Юные лётчицы самостоятельно подвешивали под самолёты бомбы и грузы весом 300 кг и бомбили противника. Во время боёв на Северном Кавказе они вылетали на задания по десять, а иногда и по 15 раз за ночь. За это немцы прозвали девушек Nachthexen — "ночными ведьмами". А советские лётчики ласково называли их "ночными ласточками". За годы войны "Ночные ведьмы" совершили более 24 тысяч боевых вылетов.

Ранее сообщалось, что заслуженный мастер спорта Советского Союза Ирина Подъяловская умерла в возрасте 64 лет. Бегунья является чемпионкой СССР и Универсиады 1983 года в дистанции на 800 метров. В 1984-м советская сборная, в которой как раз и состояла спортсменка, установила мировой рекорд в эстафете 4х800 метров.

Авторы Татьяна Миссуми