В Сочи мать у следователя съела протокол на сына, призывавшего к терроризму

В Сочи женщина на глазах у следователя съела протокол против собственного сына, которого подозревают в призывах к террористическим актам. Об этом сообщает Kub Mash.

По данным следствия, подросток распространял призывы к терроризму через интернет. Во время допроса женщина выхватила протокол у правоохранителей и засунула себе в рот, стараясь разжевать и проглотить документ. Её привлекли к ответственности за создание препятствий деятельности следственных органов, ей придётся заплатить штраф в 40 тысяч рублей. Сам подросток оштрафован на 100 тысяч рублей.