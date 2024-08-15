Вассерман поспорил с Милоновым о возвращении школьных мундиров времён императорской России Вассерман назвал сомнительной идею Милонова вернуть форму Российской империи 15 августа, 19:25 Школьники в Российской Империи. Обложка © wikipedia.org / Николай Терехов

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман не видит рационального зерна в инициативе депутата Виталия Милонова, призвавшего вернуть форму императорской России или СССР. По его мнению, это может оказаться не по карману многим родителям.

"Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой. Кроме того, замечу, что сейчас по закону об образовании любое учебное заведение вправе требовать от своих учеников единой формы. Но при условии, что для родителей это не будет непреодолимым препятствием", — сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, предложение Милонова очень сомнительное, потому что вкусы у школьников сильно отличаются. Однако парламентарий не исключил, что в некоторых учебных заведениях могут взять на заметку инициативу и обратиться к опыту Российской империи. Сам Вассерман застал советскую форму, но уверен, что никто не почувствовал каких-либо неудобств после её отмены.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах новую форму, сшитую по образцу той, что была в императорской России и Советском Союзе. Соответствующее обращение он уже направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Авторы Татьяна Миссуми