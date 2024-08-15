В Челябинске таможенник спас девушку, которую незнакомец пытался утащить в лес

Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, на которую напал мужчина на улице. Он задержал злоумышленника и передал его правоохранительным органам, сообщили в региональном управлении таможенной службы.

Таможенник Денис Каменский. Фото © Пресс-служба Челябинской таможни

"Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести её в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую", – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на Краснопольском проспекте в микрорайоне "Парковый". Неизвестный мужчина сначала просто шёл за девушкой, затем уже начал преследовать и попытался утащить её в лес. Неравнодушный сотрудник таможни поспешил на помощь и скрутил нападавшего. Ему помогли и другие прохожие.

В результате злоумышленника передали правоохранителям, сейчас они выясняют обстоятельства случившегося. Нападавшим, кстати, оказался 35-летний мужчина, ему выписали административный протокол по статье о мелком хулиганстве.