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15 августа, 16:27

В Челябинске таможенник спас девушку, которую незнакомец пытался утащить в лес

Полиция в Челябинске задержала нападавшего на девушку. Обложка © Пресс-служба Челябинской таможни

Полиция в Челябинске задержала нападавшего на девушку. Обложка © Пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, на которую напал мужчина на улице. Он задержал злоумышленника и передал его правоохранительным органам, сообщили в региональном управлении таможенной службы.

Таможенник Денис Каменский. Фото © Пресс-служба Челябинской таможни

Таможенник Денис Каменский. Фото © Пресс-служба Челябинской таможни

"Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести её в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую", – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на Краснопольском проспекте в микрорайоне "Парковый". Неизвестный мужчина сначала просто шёл за девушкой, затем уже начал преследовать и попытался утащить её в лес. Неравнодушный сотрудник таможни поспешил на помощь и скрутил нападавшего. Ему помогли и другие прохожие.

В результате злоумышленника передали правоохранителям, сейчас они выясняют обстоятельства случившегося. Нападавшим, кстати, оказался 35-летний мужчина, ему выписали административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

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А ранее Life.ru писал, что в Нижнем Новгороде мужчина спас 15-летнюю девушку, на которую напал маньяк. Сосед услышал крики несовершеннолетней и вовремя подоспел на помощь. Он оттащил пьяного злоумышленника и сдал полиции.

Дарья Нарыкова
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