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15 августа, 16:45

Глава Гагаузии Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Боля прибыли в Москву

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля, а также глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул прибыли в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Политики будут участвовать в открытии приёмной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников. Кроме того, 16 августа Гуцул и глава оппозиционного блока "Победа" Илан Шор примут участие в третьем съезде движения, где будет обсуждаться ситуация в стране перед выборами президента и референдумом о евроинтеграции, который пройдёт в октябре.

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Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Тем временем Евгения Гуцул заявляла, что народ республики всегда будет дружить с Россией. По словам главы автономии, тёплые отношения сохранятся, несмотря на действия нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

Дарья Нарыкова
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