Глава Гагаузии Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Боля прибыли в Москву

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля, а также глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул прибыли в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Политики будут участвовать в открытии приёмной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников. Кроме того, 16 августа Гуцул и глава оппозиционного блока "Победа" Илан Шор примут участие в третьем съезде движения, где будет обсуждаться ситуация в стране перед выборами президента и референдумом о евроинтеграции, который пройдёт в октябре.