Более 40 образовательных учреждений пострадали в Курской области из-за атак ВСУ

Около 40 образовательных учреждений получили повреждения в результате атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев.

"По сарафанному радио уже собрали информацию о том, что 43 [образовательных] объекта находятся в той или иной степени разрушения", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

Ранее Карамышев отметил, что курские школы могут перевести на дистанционное обучение с 1 сентября из-за атак ВСУ даже по объектам с гражданскими. Кроме того, он подчеркнул, что 3,5 тысячи школьников, которые были вынуждены покинуть свой регион, власти попросят зачислить в учебные учреждения в других областях.