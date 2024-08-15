В МВД назвали высокопоставленных генералов РФ приоритетными целями ВСУ
Высокопоставленные российские генералы являются для украинских военных целью повышенной востребованности. Такое заявление сделал замглавы МВД России Владимир Кубышко.
По его словам, если кто-то из таких высокопоставленных офицеров едет в новые регионы, то за ними начинается настоящая охота: противник начинается шпионить и пытается определить местоположение, чтобы нанести удар HIMARS, вот только от их действий в итоге страдают мирные жители.
"Вы, говорит министр, цель повышенной востребованности", — сказал он на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
А ранее соратник Кадырова раскрыл, какую цель ставили ВСУ при нападении на Курскую область. Украинская сторона заявилась в российский регион 6 августа и попыталась вторгнуться на территорию нашей страны, но получила отпор. Бои в приграничье продолжаются.
Zelenskiy / Official