В МВД назвали высокопоставленных генералов РФ приоритетными целями ВСУ

По его словам, если кто-то из таких высокопоставленных офицеров едет в новые регионы, то за ними начинается настоящая охота: противник начинается шпионить и пытается определить местоположение, чтобы нанести удар HIMARS, вот только от их действий в итоге страдают мирные жители.