Команды устроили зарубу в серии пенальти за Лигу Европы, нанеся в сумме 32 удара
"Аякс" и "Панатинаикос" побили рекорд еврокубков по ударам в серии пенальти
Футболисты "Аякса" перед серией пенальти. Обложка © X / AFC Ajax
Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" решили исход в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы в серии пенальти, обновив рекорд еврокубков. Команды нанесли в общей сумме 32 удара.
Клубы обменялись гостевыми победами со счётом 1:0 и доигрались до послематчевых ударов. В итоге сильнее оказались футболисты из Амстердама, выиграв серию со счётом 13-12.
Победный удар "Аякса" в рекордной серии пенальти. Видео © X / Rayno
Ранее Life.ru рассказывал, что "Манчестер Сити" в седьмой раз выиграл Суперкубок, одолев "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. Рекорд же по количеству побед принадлежит "МЮ" — клуб забирал трофей 21 раз.