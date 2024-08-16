Команды устроили зарубу в серии пенальти за Лигу Европы, нанеся в сумме 32 удара

Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" решили исход в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы в серии пенальти, обновив рекорд еврокубков. Команды нанесли в общей сумме 32 удара.

Клубы обменялись гостевыми победами со счётом 1:0 и доигрались до послематчевых ударов. В итоге сильнее оказались футболисты из Амстердама, выиграв серию со счётом 13-12.

Победный удар "Аякса" в рекордной серии пенальти. Видео © X / Rayno