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15 августа, 21:59

Команды устроили зарубу в серии пенальти за Лигу Европы, нанеся в сумме 32 удара

"Аякс" и "Панатинаикос" побили рекорд еврокубков по ударам в серии пенальти

Футболисты "Аякса" перед серией пенальти. Обложка © X / AFC Ajax

Футболисты "Аякса" перед серией пенальти. Обложка © X / AFC Ajax

Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" решили исход в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы в серии пенальти, обновив рекорд еврокубков. Команды нанесли в общей сумме 32 удара.

Клубы обменялись гостевыми победами со счётом 1:0 и доигрались до послематчевых ударов. В итоге сильнее оказались футболисты из Амстердама, выиграв серию со счётом 13-12.

Победный удар "Аякса" в рекордной серии пенальти. Видео © X / Rayno

Мбаппе дебютировал за "Реал" голом и выигранным Суперкубком Европы
Мбаппе дебютировал за "Реал" голом и выигранным Суперкубком Европы

Ранее Life.ru рассказывал, что "Манчестер Сити" в седьмой раз выиграл Суперкубок, одолев "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. Рекорд же по количеству побед принадлежит "МЮ" — клуб забирал трофей 21 раз.

Артур Лапсаков
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