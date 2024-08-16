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16 августа, 02:12

Раскрыты изменения цен на арбузы и дыни за год

АТОЛ: Дыни в июле в среднем подорожали на 10% по сравнению с 2023 годом

Средняя стоимость дынь и арбузов выросла в июле 2024 года в сравнении с прошлогодними значениями. Такими данными поделились аналитики компании АТОЛ, их приводит "Газета.ru".

Во второй месяц лета арбузы можно было в среднем купить за 72 рубля за килограмм, что на 2% дороже, чем годом ранее. Уже за первые две недели августа медианная цена за 1 килограмм этой ягоды снизилась на 29%, до 51 рубля.

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Дыни выросли в цене на 10%, средняя стоимость за 1 килограмм в июле составила 131 рубль. В августе стоимость снизилась на 25%, до 98 рублей.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать вкусную дыню и чем её нельзя запивать. В первую очередь стоит обращать внимание на кожуру, учитывать мягкость плода, а также смотреть на хвостик.

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Freepik / stockking

Артур Лапсаков
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