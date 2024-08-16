Источник белка и витаминов: Врач раскрыла, что будет, если съесть малину с червяком Гастроэнтеролог Кашух: Червяки в малине богаты витаминами и не несут угрозы 16 августа, 03:00 Личинки жука в малине не представляют угрозы для здоровья человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Draw05

Хоть желтоватые личинки в малине и выглядят малоприятно, каждый любитель этой ягоды хотя бы раз в жизни случайно съедал несчастное насекомое. Однако беспокоиться по этому поводу не стоит — червячки не представляют опасности для здоровья и даже снабжают организм белком и витаминами, рассказала Life.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Поблагодарить" за личинок в ягодах стоит малинного жука, который откладывает яйца прямо в бутоны цветка и его потомство рождается уже внутри сочного плода. Обнаружить незваного гостя просто так не получится, для этого нужно разломить малину на маленькие кусочки и внимательно их изучить. Впрочем, мало кому захочется заниматься этим в момент трапезы. Никаких болезней или яда личинки жука не переносят, а их присутствие в покупной ягоде даже говорит об отсутствии следов пестицидов.

Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счёт. Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить её вместе с ними Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Ранее Life.ru поделился ягодной картой Подмосковья, которая поможет жителям и гостям региона безошибочно найти места обитания любимого лакомства. Так, за земляникой лучше отправляться в Серпухов или Пушкино, а вот фанатам малины стоит задержаться в Волоколамске и Дубне.