Вертолёты ВС РФ ракетами "Вихрь" превратили в пепел технику ВСУ в Курской области

Лётчики армейской авиации на вертолётах Ми-28нм нанесли удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы публикует Минобороны РФ.

Удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Удар наносился управляемыми ракетами "Вихрь" по разведанным целям. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

"По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", — говорится в подписи к записи.