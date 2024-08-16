Вертолёты ВС РФ ракетами "Вихрь" превратили в пепел технику ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об ударе ракетами "Вихрь" по позициям ВСУ в Курской области
Лётчики армейской авиации на вертолётах Ми-28нм нанесли удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы публикует Минобороны РФ.
Удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Удар наносился управляемыми ракетами "Вихрь" по разведанным целям. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", — говорится в подписи к записи.
Ранее ВСУшники лишились установки HIMARS, из которой шёл обстрел Курской области. Кадрами уничтожения американской РСЗО поделились в Минобороны РФ. Украинские боевики пытались спрятать установку в лесу в Сумской области, но она не скрылась от взора российских военных.
Кадр видео Telegram / Минобороны России