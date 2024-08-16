Десант ВСУ уничтожен в стрелковом бою под Курском

Шесть бойцов ВСУ из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады были убиты в ходе встречного стрелкового боя отрядом ВС РФ около населённого пункта Крупец в Курской области. Об этом заявили в российских силовых ведомствах.

"В районе села Крупец Курской области произошёл встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена", — цитирует сообщение РИА "Новости".