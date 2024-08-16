Десант ВСУ уничтожен в стрелковом бою под Курском
Шестерых штурмовиков ВСУ ликвидировали в стрелковом бою под Курском
Шесть бойцов ВСУ из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады были убиты в ходе встречного стрелкового боя отрядом ВС РФ около населённого пункта Крупец в Курской области. Об этом заявили в российских силовых ведомствах.
"В районе села Крупец Курской области произошёл встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена", — цитирует сообщение РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал о том, что украинские войска попытались проникнуть на территорию Белгородской области и серьёзно за это поплатились. Противника уже ожидали готовые к бою российские подразделения, интенсивным огнём вынудившие ВСУ отказаться от своей затеи и отступить с серьёзными потерями, оставляя за собой раненых.
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