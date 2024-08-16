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16 августа, 07:17

Российским водителям могут дать 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов

Депутат Даванков предложил ввести 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов. Проект оказался в распоряжении SHOT.

Даванков считает, что водителям приходят большие штрафы за то, что они иногда всего на несколько секунд не успевают уложиться в отведённые им пять минут лимита и оплатить парковку. При этом скидки на их погашение по аналогии со штрафами за превышение скорости нет.

Автор инициативы утверждает, что водители иногда сталкиваются с техническими трудностями во время оплаты или не видят соответствующих знаков. Поэтому партия предлагает ввести льготный период оплаты штрафа с 50%-й скидкой.

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В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф для шумных водителей

Ранее Life.ru рассказал, что в России составили рейтинг городов с наиболее громким автомобильным шумом. Густонаселённые Москва и Санкт-Петербург возглавили список. Следом за ними идут Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. А вот самыми тихими являются населённые пункты Калмыкии, Камчатки и Карачаево-Черкесии.

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Андрей Бражников
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