Российским водителям могут дать 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов. Проект оказался в распоряжении SHOT.

Даванков считает, что водителям приходят большие штрафы за то, что они иногда всего на несколько секунд не успевают уложиться в отведённые им пять минут лимита и оплатить парковку. При этом скидки на их погашение по аналогии со штрафами за превышение скорости нет.

Автор инициативы утверждает, что водители иногда сталкиваются с техническими трудностями во время оплаты или не видят соответствующих знаков. Поэтому партия предлагает ввести льготный период оплаты штрафа с 50%-й скидкой.