Российским водителям могут дать 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов
Депутат Даванков предложил ввести 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести 50%-ю скидку на оплату парковочных штрафов. Проект оказался в распоряжении SHOT.
Даванков считает, что водителям приходят большие штрафы за то, что они иногда всего на несколько секунд не успевают уложиться в отведённые им пять минут лимита и оплатить парковку. При этом скидки на их погашение по аналогии со штрафами за превышение скорости нет.
Автор инициативы утверждает, что водители иногда сталкиваются с техническими трудностями во время оплаты или не видят соответствующих знаков. Поэтому партия предлагает ввести льготный период оплаты штрафа с 50%-й скидкой.
Ранее Life.ru рассказал, что в России составили рейтинг городов с наиболее громким автомобильным шумом. Густонаселённые Москва и Санкт-Петербург возглавили список. Следом за ними идут Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. А вот самыми тихими являются населённые пункты Калмыкии, Камчатки и Карачаево-Черкесии.