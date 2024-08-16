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16 августа, 07:52

Беременным советуют отказаться от напитка с пузырьками из-за угрозы родить мёртвого ребёнка

Хирург Умнов: Злоупотребление шампанским грозит женщине потерей ребёнка

Назван популярный алкогольный напиток, который может привести не только к проблемам с ЖКТ и памятью, но и рождению мёртвого ребёнка у женщин. Его пьют практически все на Новый год и даже не задумываются о колоссальном вреде этого спиртного. Речь идёт о шампанском, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с порталом NEWS.ru.

"Пузырьки углекислого газа в шампанском помогают этанолу быстрее всасываться в кровь. Пузырьки разрушают стенки желудка и его слизистую, провоцируя язву. Шампанское губит печень, зрение, вызывает мигрень, а также мертворождение у женщин", — отметил медик.

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Кроме того, в шампанском много насыщенного спирта с добавлением сахара. Поэтому напиток может привести к возникновению диабета второго типа. Врач напомнил, что в целом все спиртные напитки, в том числе и шампанское, приводят к гибели нейронов головного мозга. Злоупотребление алкоголем грозит ухудшением памяти и эмоционального состояния, особенно у подростков. Снижаются интеллектуальные способности, возникают психологические расстройства, заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что спиртные напитки также могут вызывать семь видов онкологических заболеваний. В их числе рак пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы. Единственный способ уменьшить шансы развития злокачественной опухоли — сократить количество потребляемого спиртного.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Алёна Зиновьева
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