Беременным советуют отказаться от напитка с пузырьками из-за угрозы родить мёртвого ребёнка

Назван популярный алкогольный напиток, который может привести не только к проблемам с ЖКТ и памятью, но и рождению мёртвого ребёнка у женщин. Его пьют практически все на Новый год и даже не задумываются о колоссальном вреде этого спиртного. Речь идёт о шампанском, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с порталом NEWS.ru.

"Пузырьки углекислого газа в шампанском помогают этанолу быстрее всасываться в кровь. Пузырьки разрушают стенки желудка и его слизистую, провоцируя язву. Шампанское губит печень, зрение, вызывает мигрень, а также мертворождение у женщин", — отметил медик.

Кроме того, в шампанском много насыщенного спирта с добавлением сахара. Поэтому напиток может привести к возникновению диабета второго типа. Врач напомнил, что в целом все спиртные напитки, в том числе и шампанское, приводят к гибели нейронов головного мозга. Злоупотребление алкоголем грозит ухудшением памяти и эмоционального состояния, особенно у подростков. Снижаются интеллектуальные способности, возникают психологические расстройства, заключил эксперт.