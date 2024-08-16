Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области стали бесплатными
В связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области с 16 августа услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Бесплатными станут эти услуги:
- звонки на все номера по России;
- мобильный интернет;
- отправка СМС;
- входящие звонки.
Районы, в которых будет действовать эта мера:
- Белгородский район;
- Борисовский район;
- Валуйский городской округ;
- Вейделевский район;
- Волоконовский городской округ;
- Грайворонский городской округ;
- Краснояружский район;
- Ровеньский район;
- Шебекинский городской округ.
Напомним, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов страны — Курской, Брянской и Белгородской областей.
ТАСС / Алексей Белкин