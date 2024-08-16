Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 07:29

Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области стали бесплатными

В связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области с 16 августа услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Бесплатными станут эти услуги:

  • звонки на все номера по России;
  • мобильный интернет;
  • отправка СМС;
  • входящие звонки.

Районы, в которых будет действовать эта мера:

  • Белгородский район;
  • Борисовский район;
  • Валуйский городской округ;
  • Вейделевский район;
  • Волоконовский городской округ;
  • Грайворонский городской округ;
  • Краснояружский район;
  • Ровеньский район;
  • Шебекинский городской округ.
Бежали, бросая раненых: Российские бойцы заставили ВСУ пожалеть о попытке прорваться в Белгородчину
Бежали, бросая раненых: Российские бойцы заставили ВСУ пожалеть о попытке прорваться в Белгородчину

Напомним, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов страны — Курской, Брянской и Белгородской областей.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Белкин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров