Библия сделала Трампа богаче на $300 тысяч NBC News: Трамп разбогател на 300 тысяч долларов, продавая Библии 16 августа, 08:38 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС /АР

Дональд Трамп, баллотирующийся на должность президента в США, сколотил состояние в 300 тысяч долларов на продажах Библий. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчётность политика.

"Трамп... заработал 300 тысяч долларов на фирменных Библиях", — утверждается в материале.

Стоимость одной Библии составляет 59,99 доллара. К ней также в комплекте идёт текст конституции США, билль о правах, декларация независимости. Для ценителей и особо искушённых покупателей предлагается Библия с подписью Трампа, её цена доходит до 1 тысячи долларов.

Напомним, Дональд Трамп ведёт борьбу за кресло президента США, выборы пройдут осенью этого года. Нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что Трамп якобы продаёт собственное президентство, приторговывая "Библиями и золотыми кроссовками". По словам Байдена, это первый случай, когда деньги на избирательную кампанию собираются таким беспринципным способом.

Авторы Татьяна Миссуми