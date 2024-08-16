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Библия сделала Трампа богаче на $300 тысяч

NBC News: Трамп разбогател на 300 тысяч долларов, продавая Библии

16 августа, 08:38
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС /АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС /АР

Дональд Трамп, баллотирующийся на должность президента в США, сколотил состояние в 300 тысяч долларов на продажах Библий. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчётность политика.

"Трамп... заработал 300 тысяч долларов на фирменных Библиях", — утверждается в материале.

Стоимость одной Библии составляет 59,99 доллара. К ней также в комплекте идёт текст конституции США, билль о правах, декларация независимости. Для ценителей и особо искушённых покупателей предлагается Библия с подписью Трампа, её цена доходит до 1 тысячи долларов.

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Напомним, Дональд Трамп ведёт борьбу за кресло президента США, выборы пройдут осенью этого года. Нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что Трамп якобы продаёт собственное президентство, приторговывая "Библиями и золотыми кроссовками". По словам Байдена, это первый случай, когда деньги на избирательную кампанию собираются таким беспринципным способом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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