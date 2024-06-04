Байден заявил о желании Трампа продать своё президентство

Экс-лидер США Дональд Трамп продаёт собственное президентство. Об этом на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании заявил нынешний американский лидер Джо Байден.

"Трамп торгует Библиями и золотыми кроссовками. Продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит", — сообщил Байден.

Этими словами он охарактеризовал способы, которые Трамп выбрал для сбора пожертвований. В частности, штаб политика продаёт товары с его символикой. Байден заявил, что это первый случай в истории Соединённых Штатов, когда офис пытается занять бывший президент – осуждённый преступник.