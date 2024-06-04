Байден заявил о желании Трампа продать своё президентство
Байден: Трамп продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Экс-лидер США Дональд Трамп продаёт собственное президентство. Об этом на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании заявил нынешний американский лидер Джо Байден.
"Трамп торгует Библиями и золотыми кроссовками. Продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит", — сообщил Байден.
Этими словами он охарактеризовал способы, которые Трамп выбрал для сбора пожертвований. В частности, штаб политика продаёт товары с его символикой. Байден заявил, что это первый случай в истории Соединённых Штатов, когда офис пытается занять бывший президент – осуждённый преступник.
Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. Итоги суда будут объявлены 11 июля, Трампу в совокупности грозит 136 лет тюрьмы.