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Регион
4 июня, 04:18

Байден заявил о желании Трампа продать своё президентство

Байден: Трамп продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Экс-лидер США Дональд Трамп продаёт собственное президентство. Об этом на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании заявил нынешний американский лидер Джо Байден.

"Трамп торгует Библиями и золотыми кроссовками. Продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит", — сообщил Байден.

Этими словами он охарактеризовал способы, которые Трамп выбрал для сбора пожертвований. В частности, штаб политика продаёт товары с его символикой. Байден заявил, что это первый случай в истории Соединённых Штатов, когда офис пытается занять бывший президент – осуждённый преступник.

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Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. Итоги суда будут объявлены 11 июля, Трампу в совокупности грозит 136 лет тюрьмы.

Анатолий Симоненко
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