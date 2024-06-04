Трамп назвал рекордную сумму, собранную на предвыборную кампанию

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пожертвовали на его предвыборную кампанию в мае рекордные 300 млн долларов. Об этом сам Трамп рассказал в соцсети Truth Social.

"Кампания Трампа и другие поддерживающие организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — заявил экс-лидер Соединённых Штатов.