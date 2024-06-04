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4 июня, 02:26

Трамп назвал рекордную сумму, собранную на предвыборную кампанию

Трамп в мае собрал рекордную сумму в 300 млн долларов на предвыборную кампанию

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пожертвовали на его предвыборную кампанию в мае рекордные 300 млн долларов. Об этом сам Трамп рассказал в соцсети Truth Social.

"Кампания Трампа и другие поддерживающие организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — заявил экс-лидер Соединённых Штатов.

По его словам, 141 млн долларов поступил от двух миллионов человек небольшими пожертвованиями. При этом четверть из них впервые пожертвовали на кампанию политика.

Сенатор Вэнс назвал позором и вмешательством в выборы обвинение против Трампа
Сенатор Вэнс назвал позором и вмешательством в выборы обвинение против Трампа

Ранее сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая приходится бывшему американскому лидеру невесткой, заявила, что экс-глава Белого дома будет выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах независимо от приговора суда, который огласят 11 июля. Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться.

Анатолий Симоненко
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