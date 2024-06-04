Трамп назвал рекордную сумму, собранную на предвыборную кампанию
Трамп в мае собрал рекордную сумму в 300 млн долларов на предвыборную кампанию
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пожертвовали на его предвыборную кампанию в мае рекордные 300 млн долларов. Об этом сам Трамп рассказал в соцсети Truth Social.
"Кампания Трампа и другие поддерживающие организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — заявил экс-лидер Соединённых Штатов.
По его словам, 141 млн долларов поступил от двух миллионов человек небольшими пожертвованиями. При этом четверть из них впервые пожертвовали на кампанию политика.
Ранее сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая приходится бывшему американскому лидеру невесткой, заявила, что экс-глава Белого дома будет выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах независимо от приговора суда, который огласят 11 июля. Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться.