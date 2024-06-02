"Готовы ко всему": Сторонники Трампа заявили о его выдвижении в президенты независимо от приговора суда

Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах независимо от приговора суда, который огласят 11 июля. Об этом заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая приходится бывшему американскому лидеру невесткой.

"Мы готовы ко всему. <…> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счёте", — сказала она в эфире телеканала CNN.

Как отметила невестка Трампа, "окончательный вердикт" будет вынесен жителями Штатов пятого ноября — в день выборов. Также она призвала сторонников экс-хозяина Белого дома сохранять спокойствие и выразить свой протест, проголосовав за Трампа. При этом Лара Трамп добавила, что республиканцы готовы признать любые итоги и даже победу нынешнего президента Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".