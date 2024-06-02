"Готовы ко всему": Сторонники Трампа заявили о его выдвижении в президенты независимо от приговора суда
Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборы независимо от приговора суда
Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах независимо от приговора суда, который огласят 11 июля. Об этом заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая приходится бывшему американскому лидеру невесткой.
"Мы готовы ко всему. <…> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счёте", — сказала она в эфире телеканала CNN.
Как отметила невестка Трампа, "окончательный вердикт" будет вынесен жителями Штатов пятого ноября — в день выборов. Также она призвала сторонников экс-хозяина Белого дома сохранять спокойствие и выразить свой протест, проголосовав за Трампа. При этом Лара Трамп добавила, что республиканцы готовы признать любые итоги и даже победу нынешнего президента Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".
Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырёх лет тюрьмы — в сумме Трампу грозит 136 лет заключения.
Flickr / Trump White House Archived