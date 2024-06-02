"Не буду против": Трамп признался, что готов сесть в тюрьму

Бывший лидер США Дональд Трамп, претендующий на новый президентский срок, признался, что готов сесть в тюрьму в случае обвинительного приговора по делу о фальсификации деловой документации. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

В беседе с журналистами Трамп отметил, что допускает такое развитие событий. И в случае домашнего ареста или заключения под стражу согласится с решением судьи.

"Они могут это сделать. <...> Я не буду против", — сказал бывший американский лидер.