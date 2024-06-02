"Не буду против": Трамп признался, что готов сесть в тюрьму
Трамп признался, что готов сесть в тюрьму
Бывший лидер США Дональд Трамп, претендующий на новый президентский срок, признался, что готов сесть в тюрьму в случае обвинительного приговора по делу о фальсификации деловой документации. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.
В беседе с журналистами Трамп отметил, что допускает такое развитие событий. И в случае домашнего ареста или заключения под стражу согласится с решением судьи.
"Они могут это сделать. <...> Я не буду против", — сказал бывший американский лидер.
Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырёх лет тюрьмы — в сумме Трампу грозит 136 лет заключения.
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